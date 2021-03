Napoli, Gattuso potrebbe ritrovare altre due pedine verso Roma Lozano e Manolas hanno lavorato a Castel Volturno nelle ore extra di riposo concesse al gruppo

Solo domani sarà ripresa della preparazione in casa Napoli. Con la settimana lunga, Rino Gattuso ha deciso per la seconda volta consecutiva di concedere delle ore extra di riposo dopo il posticipo domenicale. Tante gare in pochi giorni, tanti infortunati e l'addio agli obiettivi Coppa Italia ed Europa League: gioco-forza, il Napoli si rimodula per ritmi e gare e i primi risultati sono arrivati. Il blitz operato al "Meazza" ha consegnato il rilancio per la zona Champions, ancora distante due punti, ma c'è sempre il recupero con la Juventus - riprogrammato per il 7 aprile - da jolly per l'obiettivo minimo posto in estate dalla società.

Gattuso ha ritrovato diverse pedine e spera di aggiungere pienamente Hirving Lozano e Kostas Manolas per il big match dell'Olimpico. Alla Roma non è piaciuto l'ulteriore differimento per Juve-Napoli, lo scontro con la Lega Serie A si è rinnovato con le parole del CEO del club capitolino, Guido Fienga, al termine dell'audizione per il ricorso al Coni su Verona-Roma (confermato il ko a tavolino). La sfida di domenica sera assume un valore ancora più forte, con i giallorossi che giovedì giocheranno a Kiev il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar. Lozano e Manolas hanno raggiunto Castel Volturno per allenarsi nonostante le ore di riposo concesse al gruppo dopo la vittoria con il Milan: l'ulteriore segnale di una compattezza, forse mai persa, ma condizionata da infortuni e risultati.