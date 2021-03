Tennis, a Dubai Giustino eliminato da Bedene Il napoletano è stato battuto in due set per 6-4 6-4 dallo sloveno

Al torneo di Dubai, dove ci sono ai nastri di partenza alcuni dei tennisti più forti del mondo come il russo Rublev, l’austriaco Thiem, l’azzurro Jannik Sinner e il canadese Dennis Shapovalov, il napoletano Lorenzo Giustino è stato eliminato all’esordio. Dopo aver sfruttato il forfait di Borna Coric ed essere entrato in tabellone direttamente al secondo turno, non è riuscito a battere il più quotato Aljaz Bedene. Lo sloveno si è imposto per 6-4 6-3 nonostante la buona prestazione di Giustino che ha provato con tutte le sue armi a fare partita. Troppa però la differenza tra i due con l’azzurro che può ritenere comunque positiva la sua trasferta a Dubai.