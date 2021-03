Napoli, Lozano è pronto: jolly con la Roma Comunicato azzurro: "Il ds Giuntoli non ha profili social attivi"

Altri recuperi verso il nuovo big match: Hirving Lozano scalpita e potrebbe essere inserito nella sfida con la Roma da Rino Gattuso, decisivo per il rilancio del messicano nell'avventura a Napoli. Dopo una stagione con più ombre che luci, dall'estate post-lockdown “El Chucky” ha saputo garantirsi un ritorno agli standard qualitativi presentati in Olanda. Tredici gol nel secondo anno in azzurro, prima dello stop causato dalla distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro, al termine del match vinto con la Juventus. Lozano è in rampa di lancio per completare l'opera di recupero di un gruppo già riequilibrato nelle ultime prestazioni e dai risultati in serie. Il Napoli andrà a caccia di un nuovo colpo nella corsa a un posto Champions.

Sul Napoli del futuro, c'è differenza in ottica rinnovo per Lorenzo Insigne tra quanto proposto dalla società del presidente Aurelio De Laurentiis e quanto immaginato dall'entourage del capitano azzurro. Nell'obiettivo della partecipazione alla prossima Champions League si inserisce anche la programmazione per squadra e staff. Si susseguono i rumors per la panchina, ma anche per la rosa si aprono nuovi scenari e diversi equilibri.

Comunicato azzurro - "La SSC Napoli ricorda che il Sig. Cristiano Giuntoli non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esistenti a suo nome su diverse piattaforme sono gestiti da terzi non autorizzati e, pertanto, non sono a lui in alcun modo riconducibili. Si sottolinea che la creazione e gestione non autorizzata di account social media a nome altrui costituisce condotta perseguibile, anche in sede penale".