Napoli, il toccante ricordo per le vittime del Covid Post del club azzurro mentre la squadra prosegue gli allenamenti a Castel Volturno: il report

“Non dimenticheremo mai chi ci ha lasciato. Torneremo insieme per ricordarvi”. Il Napoli ha commemorato così le vittime del Covid-19 nella prima giornata nazionale a loro dedicata, postando una foto del “Maradona” mestamente vuoto a corredo del tweet. Dopo un anno in trincea è grande il desiderio di poter riabbracciare i propri tifosi, la propria gente, ma la battaglia fuori dal campo continua, non è finita, e gli azzurri non possono fare altro che dare parziale sollievo ai supporter vincendo per provare a regalargli la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. E, allora, sotto con la trasferta all'Olimpico contro la Roma. In vista del match in programma domenica, con calcio d'inizio alle 20,45, Insigne e compagni sono stati impegnati in una seduta di allenamento mattutina presso il Training Center di Castel Volturno. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con torello e passing drill. Successivamente, possesso palla a tema. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lobotka non si è allenato per la tonsillite. Petagna ha svolto lavoro in piscina e palestra. Terapie per Rrahmani. Corre verso il rientro Manolas. Lozano è pronto per un impiego part-time. Svuotata l'infermeria in attacco, è la difesa a creare non pochi grattacapi date le certe assenze di Ghoulam e Di Lorenzo.