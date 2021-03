Scherma, otto azzurri nel tabellone principale a Kazan Out il napoletano Valerio Cuomo eliminato da Petrov. Sabato tocca alle donne

Nella prima tappa di Coppa del Mondo di spada maschile, in corso di svolgimento in Russia a Kazan, saranno otto gli azzurri nel tabellone principale di domenica. Oggi sono andate in scena le qualificazioni a cui ha preso parte anche il napoletano Valerio Cuomo che, dopo aver chiuso con tre successi e altrettanti ko il girone di qualificazione, si è fermato nel primo turno ad eliminazione diretta contro il Kazaco Petrov che si è imposto per 15 a 8. Si sono invece qualificati Fichera, Cimini, Garozzo, Buzzacchino, Pizzo, Santarelli, Buzzi e Vismara. Sabato toccherà alle donne con i gironi di qualificazione a cui prenderà parte anche l’altra atleta campana Francesca Boscarelli.

COPPA DEL MONDO - SPADA MASCHILE - Kazan, 19-21 marzo 2021

Tabellone dei 64 - domenica ore 13.00 (11.00 Ita)

Fichera (ITA) - McDowald (Usa)

Cimini (ITA) - Bargues (Esp)

Buzzacchino (ITA) - Song Jae Ho (Kor)

Garozzo (ITA) - Freilich (Isr)

Pizzo (ITA) - Vuorinen (Fin)

Santarelli (ITA) - Son Taejin (Kor)

Buzzi (ITA) - Park Sangyoung (Kor)

Vismara (ITA) - Malcotti (Sui)



Tabellone dei 64 - qualificazione

Vismara (ITA) b. Galper (Isr) 15-14

Garozzo (ITA) b. Deryabin (Kaz) 15-9

Buzzi (ITA) b. Pryor (Usa) 15-12



Tabellone dei 128 - qualificazione

Vismara (ITA) b. Bielec (Pol) 15-13

Garozzo (ITA) b. Lugo (Ven) 15-12

Buzzi (ITA) b. Bobrov (Est) 15-13

Petrov (Kgz) b. Cuomo (ITA) 15-8



Tabellone dei 256 - qualificazione

Von Der Osten (Den) b. Tagliariol (ITA) 15-13



Fase a gironi

Davide Di Veroli: 2 vittorie, 4 sconfitte

Matteo Tagliariol: 2 vittorie, 4 sconfitte

Gianpaolo Buzzacchino: 5 vittorie, 1 sconfitta

Valerio Cuomo: 3 vittorie, 3 sconfitte

Enrico Garozzo: 4 vittorie, 1 sconfitta

Paolo Pizzo: 5 vittorie, 1 sconfitta

Marco Fichera: 5 vittorie, 1 sconfitta

Daniel De Mola: 1 vittorie, 5 sconfitte

Federico Vismara: 5 vittorie, 1 sconfitta

Lorenzo Buzzi: 3 vittorie, 3 sconfitte



Classifica (228): 143. Cuomo (ITA), 170. Tagliariol (ITA), 188. Di Veroli (ITA), 211. De Mola (ITA).