Napoli, rientra Manolas nella difesa a 4 con la Roma Mario Rui e Hysaj per superare l'assenza di Di Lorenzo, squalificato

Domani all'Olimpico ecco un nuovo atto nei giochi per la zona Champions, forse quello cruciale per il Napoli, capace di battere il Milan domenica scorsa e che sarà ospite della Roma, l'unica italiana ancora impegnata nelle competizioni UEFA (i giallorossi affronteranno l'Ajax nei quarti di finale di Europa League). Gli azzurri avevano posto l'obiettivo minimo nella scorsa estate: la qualificazione alla prossima Champions League. Al netto di problemi fisici e crisi tecnica, avvertita più volte lungo la stagione, il Napoli ha decretato un vero rilancio e ora Rino Gattuso può contare su un gruppo ricaricato per energie e soluzioni.

Dentro Kostas Manolas nel reparto arretrato per far coppia con Kalidou Koulibaly e Dries Mertens è in vantaggio su Victor Osimhen per spiccare nell'attacco da punta centrale, accompagnato dal trio di trequartisti (Matteo Politano, Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne). Nella settimana che terminerà con la trasferta nella Capitale, Gattuso ha ritrovato anche Hirving Lozano, pronto dalla panchina. Per superare l'assenza di Giovanni Di Lorenzo, squalificato, il tecnico calabrese punterà su Mario Rui e Elseid Hysaj per l'altra fascia. In casa Roma, Edin Dzeko appare favorito su Borja Mayoral nonostante la doppietta dell'iberico contro lo Shakhtar. Al termine di Roma-Napoli, via alla pausa Nazionali con Insigne, Di Lorenzo e Meret convocati da Roberto Mancini.