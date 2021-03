Basket, Napoli batte Forlì e torna in vetta (75-69) Azzurri vincenti contro la squadra romagnola con tre uomini in doppia cifra

La Gevi Napoli batte la Unieuro Forlì con il finale di 75-69 e riconquista il primato nel girone rosso di Serie A2. Quattro uomini in doppia cifra per gli uomini di coach Stefano Sacripanti (Josh Mayo è il top-scorer con 15 punti), ma Napoli vince con la distribuzione di punti e risorse in un match equilibrato. A Forlì non basta il duo Giachetti-Rush.

Serie A2 - Girone Rosso

Venticinquesima Giornata

GeVi Napoli - Unieuro Forli 75-69

Parziali: 23-22, 16-13, 15-17, 21-17

Napoli: Mayo 15 (2/4, 2/5), Zerini 14 (5/6, 1/2), Marini 12 (2/8, 2/6), Parks 9 (3/7, 0/3), Lombardi 9 (1/3, 0/2), Uglietti 8 (3/5, 0/2), Monaldi 3 (0/2, 1/4), Iannuzzi 3 (0/3, 0/0), Sandri 2 (1/1, 0/4), Tolino, Klacar. All. Sacripanti.

Forli: Giachetti 15 (5/10, 1/4), Rush 13 (3/4, 2/3), Roderick 9 (3/5, 1/3), Landi 9 (3/5, 1/1), Rodriguez 8 (0/1, 1/3), Bruttini 7 (1/5, 0/0), Bolpin 5 (1/2, 1/2), Natali 3 (1/2, 0/1), Campori (0/0, 0/1), Dilas, Ndour. All. Dell'Agnello.