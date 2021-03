Tennis, Giustino subito fuori nelle qualificazioni a Miami Il napoletano è stato superato in due set dall'americano Mitchell Krueger

Finisce al primo turno l’avventura di Lorenzo Giustino nel torneo di qualificazione al Master 1000 di Miami. Il tennista napoletano, dopo aver preso parte al 500 di Dubai dove aveva sfruttato il forfait di Borna Coric per entrare in tabellone, è stato subito eliminato dallo statunitense Mitchell Krueger. Il 27enne di Fort Worth, in Texas, si è imposto in due set col punteggio di 6-4 6-3. Giustino, attualmente numero 164 del ranking ATP, ha concesso troppo al servizio non riuscendo a sfruttare a sua volta le due palle break avute.

A breve inizierà la stagione sulla terra rossa e questo potrà dare all’azzurro la possibilità di cominciare a fare punti importanti in vista della pesante cambiale, nonostante il ranking protetto, del risultato ottenuto lo scorso anno al Roland Garros dove arrivò fino al secondo turno.