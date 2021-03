Napoli, ADL-Gattuso: non cambia lo scenario, sarà divorzio Non sembra bastare il tweet pubblicato dal presidente nella notte di ieri dopo la vittoria a Roma

Domani sarà ripresa a Castel Volturno con Rino Gattuso che avrà a disposizione un gruppo limitato dalle convocazioni. Sono 13 i nazionali azzurri: Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret con l'Italia, Dries Mertens con il Belgio, Elijf Elmas con la Macedonia del Nord, Piotr Zielinski con la Polonia, Fabian Ruiz con la Spagna, Elseid Hysaj con l'Albania, Stanislav Lobotka con lo Slovacchia, Amir Rrahmani con il Kosovo, Kalidou Koulibaly con il Senegal, Victor Osimhen con la Nigeria e Hirving Lozano, tornato in campo nei minuti finali della vittoria all'Olimpico con la Roma e imprescindibile per il Messico. Qualificazioni ai Mondiali, Coppa d'Africa e amichevoli: ecco gli impegni dei nazionali del Napoli.

La sosta del campionato garantirà recupero ai calciatori non convocati dalle rappresentative e potrebbe offrire nuovi spunti sul fronte tecnico per il futuro partenopeo. Rinnovi per i calciatori, scenari per la panchina. Aurelio De Laurentiis ha sottolineato i meriti di Gattuso con il tweet pubblicato nella notte, nelle prime ore del day after di Roma-Napoli, ma a fine stagione sarà divorzio. Non sembra esserci margine di rientro per la conferma del calabrese. Gattuso, ma anche la squadra, ha avvertito troppa distanza e poca difesa dalla proprietà nella fase della crisi tecnica e di risultati, motivata anche dalle tante assenze, in particolar modo nel reparto avanzato con Mertens e Osimhen.