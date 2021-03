Insigne adesso deve prendersi sulle spalle l'Italia Il capitano del Napoli titolare contro l'Irlanda del Nord: è caccia al Mondiale Qatar 2022

Dalla delusione per l'esclusione dallo spareggio con la Svezia, costato la mancata partecipazione ai Mondiali di Russia 2018, alla maglia da titolare e al ruolo di leader che il c.t. Mancini ha deciso di affidargli, senza tentennamenti, nella corsa alle qualificazione a Qatar 2022. Con Meret e Di Lorenzo in panchina, Lorenzo Insigne sarà l'unico calciatore del Napoli in campo dal primo minuto, questa sera, a Parma, contro l'Irlanda del Nord, nella gara valida per la prima giornata del gruppo C. Al “Tardini”, calcio d'inizio alle 20,45. Il folletto di Frattamaggiore, all'apice della sua carriera e della sua maturità, ha l'onore e l'onere di essere considerato tra gli elementi di punta per raggiungere un obiettivo da non fallire a tutti i costi e rimarginare, parzialmente, la ferita ancora sanguinante per la pagina più disastrosa mai scritta nella storia del calcio tricolore. Intanto, non smette di risuonare l'eco delle dichiarazioni rese, al quotidiano HLN, da Dries Mertens direttamente dal ritiro della Nazionale belga. “Ciro” ha spiegato di non escludere di continuare a fare il calciatore sino a quarant'anni; che tornerà in Patria una volta finita la sua carriera da calciatore e che non farà l'allenatore. Il bomber principe della storia azzurra, evidenziando di sentirsi ed essere trattato come un re, all'ombra del Vesuvio, ha, inoltre, aggiunto: “Odio quando usciamo dalla Coppa Italia o dalla Champions. Mi piace giocare tante partite”.