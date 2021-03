Il Napoli applaude Insigne, assist con l'Italia Il folletto di Frattamaggiore protagonista con la nazionale. Intanto, rientrano Petagna e Lobotka

Col dieci sulle spalle, Lorenzo Insigne ha contribuito al successo dell'Italia contro l'Irlanda del Nord nella prima giornata del girone C, valida per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Il folletto di Frattamaggiore ha offerto in contropiede, a Immobile, l'assist per il definitivo 2-0, dopo la rete del vantaggio firmata da Berardi, e, nel match al “Tardini”, si è fatto apprezzare soprattutto nel primo tempo per la capacità di non dare punti di riferimento partendo largo da sinistra e posizionandosi, spesso, tra le linee di centrocampo e attacco. Meno bene nella ripresa, come gli azzurri, che tornavano a giocare insieme dopo 5 mesi e che hanno rischiato di subire un gol che sarebbe stato pesante in ottica del nuovo regolamento che non prevede un ruolo determinante, come in passato, per quanto riguarda gli scontri diretti: in caso di arrivo a pari punti al primo posto in classifica conterà, infatti, la differenza reti e la Svizzera, principale avversaria nella corsa alla qualificazione, senza passare dalla lotteria delle semifinali e delle finali riservate alle seconde classificate, vincendo 3-1 in Bulgaria, dove l'Italia sarà impegnata domenica prossima, alle 20,45, ha già lanciato la sfida. Intanto, a Castel Volturno, pur senza i nazionali, Gattuso sta portando avanti la preparazione in vista di Napoli – Crotone, in programma sabato 3 aprile, con calcio d'inizio alle 15. Buone notizie dall'infermeria con i recuperi di Petagna e Lobotka in dirittura d'arrivo.