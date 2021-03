Napoli, dita incrociate per Zielinski Intanto, buone notizie da Castel Volturno con un doppio recupero in vista della sfida col Crotone

Il Napoli spera di non maledire ancora una volta la sosta per le nazionali dopo aver pagato dazio con l'infortunio occorso e superato da Osimhen, con la Nigeria, che ha sensibilmente ridotto il contributo alla causa azzurra del centravanti nella sua prima stagione all'ombra del Vesuvio. Fiato sospeso per Zielinski perché il portiere della Polonia, Skorupski, è risultato positivo al Covid 19 ed è stato immediatamente posto in isolamento. Un foto, in particolare, crea apprensione. Non più tardi di qualche giorno fa, l'estremo difensore del Bologna ha, infatti, pubblicato su Instagram uno scatto con il centrocampista del Napoli, con cui stava condividendo la stanza d'albergo. L'auspicio è, dunque, che Zielinski non sia rimasto contagiato, anche in virtù del fatto che ha già contratto e debellato il virus lo scorso ottobre, prima della gara all'Allianz Stadium contro la Juventus. La sua positività, sommata a quella di Elmas, fece suonare, come noto, il campanello d'allarme dell'ASL locale, che bloccò la trasferta di Insigne e compagni a Torino con annessa, infinita, coda polemica e ricorsi, sfociati nella decisione di far recuperare il match il prossimo mercoledì 7 aprile. Prima, però, c'è la gara casalinga con il Crotone, in programma sabato 3 aprile e l'auspicio è che Zielinski possa rientrare in Italia senza intoppi di sorta. Intanto, buone notizie da Castel Volturno: Rrahmani e Petagna si sono allenati sul campo 1. Entrambi sono ormai da considerarsi pienamente recuperati.