Mertens, problema alla spalla sinistra: attesa Napoli Il belga cade male su un anticipo. Il ct Martinez rassicura al termine del match

Cinquantaquattro minuti d'impiego e scatta l'allarme anche in casa Napoli: Dries Mertens è costretto a lasciare il terreno di gioco nel corso di Repubblica Ceca - Belgio, gara valida per la seconda giornata del gruppo E di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Dopo il gol del vantaggio ceco, firmato da Lukas Provod, l'attaccante belga cade male su un anticipo. Problema alla clavicola, dubbi per la spalla sinistra con il ct, Roberto Martinez, che sostituisce prontamente Mertens. Prestazione sottotono in un match terminato con il pari ad opera di Romelu Lukaku e l'infortunio ha garantito brividi al Napoli nella serata di ieri.

Nel post-partita, Martinez ha spiegato la natura della sostituzione, precauzionale anche in ottica della prossima gara (martedì sera, il Belgio ospiterà la Bielorussia). Con il passare delle ore, è diminuita la tensione: rassicurazioni sul problema e gestione. L'allarme è scattato nell'ambiente azzurro anche a causa di quanto accaduto nella precedente finestra Nazionali con Victor Osimhen costretto a un lungo stop proprio per un infortunio alla spalla. Riposo a Castel Volturno con la ripresa fissata per martedì e aumentano i rumors di mercato: il Napoli sembra orientato a puntare con decisione su Alex Meret a partire dalla prossima stagione. David Ospina appare, quindi, destinato all'addio.