Napoli, ecco il primo acquisto per la prossima stagione Intanto, non arrivano buone notizie da Castel Volturno: si è infortunato un titolare

Tre partite in otto giorni per lanciare l'ultimo assalto alla qualificazione all'edizione 2021/2022 della Champions League, ma i pensieri del Napoli sono rivolti ben oltre il futuro a breve termine. Il calciomercato in vista della prossima stagione è già entrato nel vivo e il primo colpo è in canna. Cristiano Giuntoli ha ottenuto il via libera di Marcos Senesi e del suo entourage per il trasferimento in azzurro. Difensore argentino, classe 1997, Senesi arriverà dal Feyenoord grazie a un investimento di 15 milioni di euro. Il club partenopeo potrà garantirsi anche tutto l'entusiasmo del calciatore, onorato di militare nella società di cui Diego Armando Maradona ha fatto la storia. L'arrivo di Senesi dovrebbe essere il preludio della fine, stavolta sì, dell'avventura all'ombra del Vesuvio di Koulibaly, che nella scorsa estate fu a un passo dal concludere la sua esperienza nella città che lo ha accolto e coccolato come un figlio. Il Liverpool è pronto a mettere sul piatto 50 milioni, una cifra sensibilmente inferiore ai 90 rifiutati in passato, ma che ora può rivelarsi sufficiente per voltare pagina con reciproca soddisfazione e rispetto per il percorso fatto insieme. Intanto, tornando alla stretta attualità, nel corso dell’allenamento odierno, Ospina si è procurato un infortunio alla mano sinistra. Gli esami hanno evidenziato un’infrazione del quarto dito. Le condizioni del portiere, che salterà, certamente, la gara interna con il Crotone e il recupero all'Allianz Stadium contro la Juventus, saranno rivalutate tra una settimana.