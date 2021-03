Napoli, infortuni Demme e Ospina: i tempi di recupero Calciomercato, porte girevoli in difesa in vista della prossima stagione: chi viene e chi va

Tre partite in otto giorni per lanciare l'assalto alla partecipazione all'edizione 2021/2022 della Champions League e ritagliarsi quantomeno un posto in Europa League. Crotone in casa, Juventus e Sampdoria in trasferta: il Napoli si prepara a un trittico di gare determinanti per il destino della propria stagione. La sfortuna non sembra, però, voler smettere di perseguitare Gattuso, che si ritrova, per l'ennesima volta, a fare i conti con un sovraffollamento dell'infermeria. Ospina ha rimediato un’infrazione del quarto dito della mano sinistra, Demme è alle prese con un’infiammazione al tendine tibiale posteriore della gamba sinistra. Entrambi salteranno, senza ombra di dubbio, la gara con i calabresi mentre se il centrocampista potrebbe farcela, per essere arruolabile per la sfida all'Allianz Stadium, il portiere lo sarà solo dopo aver superato un provino nelle ore immediatamente precedenti alla partita con i bianconeri. Si vedrà. Intanto, porte girevoli sul fronte mercato per quanto riguarda la difesa. In arrivo dal Feyenoord il difensore Senesi; Maksimovic piace all'Inter, che cerca un sostituto di Ranocchia. Il club nerazzurro ha condotto un sondaggio per il centrale serbo, in scadenza col Napoli, che vorrebbe restare in Italia nonostante il corteggiamento di diverse squadre della Premier League.