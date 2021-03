Napoli, Insigne miglior calciatore di marzo in Serie A Sarà premiato prima della gara con il Crotone: ecco cosa ha fatto la differenza per il successo

È Lorenzo Insigne il miglior calciatore di marzo in Serie A. La consegna del premio avverrà nel pre-partita di Napoli - Crotone, in programma sabato con calcio d'inizio alle 15. Il riconoscimento della Lega Calcio è stato assegnato in base a una classifica stilata mediante rilevazioni elaborate dallo Stats Perform, un sistema brevettato nel 2010, con K-Sport, con l'ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sparts. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla venticinquesima alla ventottesima. Tra i parametri che hanno fatto pendere l'ago della bilancia dalla parte del folletto di Frattamaggiore, la sua capacità di non perdere praticamente mai palla negli uno contro uno offensivi, con i diretti avversari saltati nel 66 per cento delle occasioni in cui sono stati puntati. Altra discriminante che ha fatto la differenza, in positivo, il 56 per cento dei passaggi tentati, ad altissimo coefficiente di difficoltà, che sono andati a buon fine. Non secondario pure il contribuito garantito in fase difensiva: Insigne ha percorso, mediamente, 11,5 kilometri a partita e prodotto quasi 30 sprint per fare la propria parte quando la palla non era del Napoli. Un connubio letale di efficienza e volume di gioco. Intanto, prosegue la preparazione a Castel Volturno. In gruppo e del tutto recuperati Petagna e Rhamani. A parte gli acciaccati Demme e Ospina, certi assenti contro i calabresi.