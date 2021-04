Quattro casi covid nello staff della Nazionale: attesa Napoli Lozano è in rampa di lancio: a segno con il Messico contro la Costa Rica

Ieri la vittoria in Lituania, il 3 su 3 della Nazionale nel girone C di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. A Vilnius, il ct Roberto Mancini ha optato per il turnover con Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne in panchina per tutti i 90 minuti, ma al termine del match, vinto con il finale di 2-0, la Nazionale ha comunicato la positività al covid di quattro membri dello staff, subito isolati, con il primo tesserato sintomatico nella seconda gara di qualificazione, quella giocata a Sofia contro la Bulgaria.

Ora l'ansia di ulteriori casi passa anche ai club al termine della finestra Nazionali e il Napoli verificherà con l'Italia l'esito dei tamponi di Meret, Di Lorenzo e Insigne. C'è attesa anche sulle decisioni come il potenziale isolamento fiduciario ma tutto sarà definito con il passare delle ore. Ovviamente, la speranza è di un contagio già chiuso e confermato ai casi riscontrati in Lituania. Dries Mertens è rientrato dal Belgio e ha subito sostenuto le visite mediche che hanno escluso problemi alla spalla. L'attaccante dovrebbe comunque partire dalla panchina nel match di sabato contro il Crotone. In rampa di lancio c'è Hirving Lozano, a segno con il Messico nel finale di gara contro la Costa Rica. El Chucky è sempre più in forma e può risultare nuovamente decisivo per la corsa Champions del Napoli.