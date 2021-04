Napoli, nuovi tamponi e dita incrociate per i nazionali Di Lorenzo, Insigne, Meret e Zielinski monitorati con un altro test molecolare

Si scrive Covid, si legge incubo. Alla vigilia della gara casalinga con il Crotone, il Napoli si ritrova col fiato sospeso dopo il sospiro di sollievo tirato per la negatività dei tamponi di controllo a cui si sono sottoposti Di Lorenzo, Insigne e Meret a margine del triplice impegno con l'Italia nelle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Zielinski, assente ieri a Castel Volturno, è risultato positivo al Covid nel momento in cui ha effettuato il tampone rapido, a cui si è sottoposto all’aeroporto di Capodichino, di rientro dagli impegni con la Polonia. Il centrocampista ha, però, ripetuto l'esame a casa ed è risultato negativo. Naturale conseguenza un terzo tampone, stavolta molecolare, per capire se si tratti di un falsa positività. Altro esito negativo, ma altro tampone, con i compagni alle dipendenze del c.t. Mancini, per fugare (si spera) ogni residuo dubbio. Per il centrocampista, già positivo al Coronavirus dopo Napoli – Genoa, l'allarme era scattato per aver condiviso la camera d'albergo con il portiere Skorupski, trovato positivo. Intanto, è il momento di far tornare a parlare il campo dove non ci saranno, certamente, gli infortunati Ospina e Demme oltre al lungodegente Ghoulam. Politano e Osimhen dovrebbero essere preferiti a Lozano e Mertens per una maglia da titolare. In difesa, squalificato Koulibaly, la coppia centrale sarà composta da Manolas e Maksimovic. Sponda calabrese, Benali sostituirà Petriccione, fermato dal giudice sportivo. Problemi muscolari per l'azzurro in prestito, Ounas, che partirà dalla panchina. Attacco affidato a Di Carmine a Simy.