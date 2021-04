Coppa Italia A2, Napoli vola in semifinale: battuta Orzinuovi Domani, alle 18, la squadra partenopea affronterà la vincente di Tortona-Ferrara

La Gevi Napoli vince il quarto di finale, d'apertura della Coppa Italia di Serie A2. Risultato di 80-69 per gli uomini di coach Stefano Sacripanti. Controllo delle operazioni per Napoli che vince 3 dei 4 periodi di gioco. Pierpaolo Marini è decisivo con 19 punti. Doppia cifra anche per Josh Mayo, Lorenzo Uglietti e Jordan Parks. A Orzinuovi non bastano i 19 punti di Anthony Miles. Domani, alle 18, Napoli affronterà la vincente di Tortona-Ferrara.

Serie A2 - Coppa Italia

Quarto di Finale

GeVi Napoli - Agribertocchi Orzinuovi 80-69

Parziali: 23-14, 22-19, 22-17, 13-19

Napoli: Marini 19 (7/12, 0/1), Mayo 13 (0/2, 3/6), Uglietti 12 (6/7, 0/1), Parks 10 (4/7, 0/3), Iannuzzi 8 (4/7, 0/0), Lombardi 7 (2/2, 1/3), Zerini 6 (3/5, 0/0), Monaldi 3 (0/3, 1/4), Sandri 2 (1/2, 0/2), Klacar.

Orzinuovi: Miles 19 (8/17, 0/1), Mastellari 12 (0/0, 4/9), Spanghero 10 (2/6, 1/7), Zilli 10 (5/8, 0/0), Rupil 6 (0/1, 2/3), Hollis 5 (1/7, 1/6), Galmarini 4 (2/5, 0/1), Negri 3 (0/0, 1/2), Fokou, Tilliander, Guerra.