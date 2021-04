Napoli, tampone negativo per Zielinski e gli azzurri Annuncio con un tweet da parte del club. Domani, alle 15, la sfida con il Crotone

C'era grande attesa per l'esito degli ultimi test effettuati ed ecco il tweet del Napoli per l'annuncio ufficiale: “Negativi al covid-19 i tamponi effettuati, questa mattina, a Piotr Zielinski e ai tre nazionali azzurri”, Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne, che avevano svolto il controllo in anticipo rispetto agli altri tesserati. I quattro calciatori sono stati seguiti con particolare attenzione dopo i casi riscontrati nelle selezioni, polacca e italiana, per la finestra di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Il Napoli vive le ore di vigilia del match con il Crotone: domani (ore 15) al "Maradona" la sfida con i calabresi e si riparte in chiave Champions. Rino Gattuso ha ritrovato tante pedine. L'unico squalificato è Kalidou Koulibaly con David Ospina e Diego Demme indisponibili oltre al lungodegente, Faouzi Ghoulam. Da Crotone, il tecnico dei pitagorici, Serse Cosmi, ha sottolineato le soluzioni recuperate da Gattuso e quanto le assenze pesanti abbiamo condizionato la gestione azzurra tra Italia ed Europa nel tour de force.

Foto: screenshot pagina ufficiale Twitter Official SSC Napoli