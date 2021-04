Coppa Italia A2, Napoli batte Tortona: azzurri in finale Gli azzurri attendono la vincente di Udine-Scafati nell'atto conclusivo dell'evento tricolore

La Gevi Napoli batte la Bertram Tortona e accede alla finale di Coppa Italia di Serie A2. Risultato di 92-89 dopo un tempo supplementare: vince la squadra di coach Stefano Sacripanti con Josh Mayo, leader anche nell'overtime. L'ex Varese firma 22 punti ed è il miglior realizzatore con il roster azzurro da 6 giocatori in doppia cifra. A Tortona, allenata dall'avellinese, Marco Ramondino, non bastano i 20 punti di Jalen Cannon, i 19 di Jamarr Sanders e i 18 di Bruno Mascolo. Napoli vola in finale di Coppa Italia e attende la vincente di Scafati-Udine. La Campania sogna un derby in finale.

