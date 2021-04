Sette gol e sette camicie sudate: Napoli - Crotone 4-3 Gli azzurri soffrono, ma vincono una partita fondamentale nella rincorsa Champions. Ora la Juve

Soffre maledettamente, suda le proverbiali sette camicie, ma alla fine vince: il Napoli batte il Crotone con un rocambolesco 4-3 e resta in piena corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League. Poco dopo il quarto d’ora, gli azzurri passano in vantaggio con il quattordicesimo gol in campionato Insigne, servito da Di Lorenzo e favorito dalla deviazione di Djidji. Il raddoppio arriva a stretto giro di posta: Fabián Ruiz verticalizza per Insigne, che regala a Osimhen l'assist per il suo quarto centro stagionale. Sembra fatta, ma un black-out di Manolas, al 25’, riapre i giochi spianando la strada a Simy per il 2-1 su invito di Benali. Mertens prova a richiuderli lasciando di sasso Cordaz con un punizione dal limite dell'area di rigore conquistata da Fabián Ruiz. Prima dell'intervallo ancora Mertens: traversa. Si riparte ed è veemente la reazione degli uomini di Cosmi. Messias inventa, Simy fa doppietta ringraziando di nuovo Manolas, a dir poco macchinoso. Il talento degli squali si mette, poi, in proprio rubando palla a Maksimovic e superando Meret per il momentaneo 3-3. Gattuso quasi non ci crede. Fuori Politano e Bakayoko, dentro Elmas e Lozano. Aleggia lo spettro di un pesantissimo mezzo passo falso, ma ci pensa Di Lorenzo, di rientro dalla nazionale, a sfoderare il diagonale risolutivo. Ora testa al recupero della sfida infinita con la Juventus.

Il tabellino.

Napoli – Crotone 4-3

Marcatori: pt 19' Insigne, 22' Osimhen, 25' Simy, 34' Mertens; st 3' Simy, 14' Messias, 27' Di Lorenzo.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Rui; Fabian, Bakayoko (17' st Elmas); Politano (17' st Lozano), Mertens (28' st Zielinski), Insigne; Osimhen (45' st Petagna). A disposizione: Contini, Ospina, Zedadka, Hysaj, Rrahmani, Petagna, Costanzo, Cioffi, Lobotka. All.: Gattuso.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto (45' Marrone); Rispoli (2' st Pedro Pereira), Messias, Benali, Zanellato (36' Rojas), Molina (45' st Di Carmine); Ounas (2' st Vulic), Simy. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Magallan, Cigarini, Rojas, Riviere. All.: Cosmi.

Arbitro: Di Martino della sezione della sezione di Teramo.

Note: Ammoniti: Rispoli, Benali, Pedro Pereira, Rojas. Recupero: pt 0', st 4'. Gara a porte chiuse.