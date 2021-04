Napoli, mercoledì con la Juve sarà spareggio Champions Quota 56 per azzurri e bianconeri: la sfida può risultare decisiva per la corsa al quarto posto

Vittoria con brivido, errori difensivi che condizionano lo sviluppo di una partita che poteva essere di controllo. Non è stato così dopo un primo tempo che ha garantito la conferma delle crescita offensiva. Dries Mertens su punizione, Victor Osimhen a colpire su un assist pazzesco di Lorenzo Insigne. Numeri super, attacco ricaricato e riprova che la fase critica nella gestione di Rino Gattuso sia stata anche provocata dalle tante assenze, ma dall'altra parte c'è un Napoli che concede tanto, si fa male da solo consentendo al Crotone di riaprire la sfida e anche impattarla per una fase del match.

Gli errori di Kostas Manolas e Nikola Maksimovic potevano costare carissimo: c'ha pensato poi Giovanni Di Lorenzo a regalare il 4-3 finale e lo scampato pericolo al Napoli nella corsa Champions. I pareggi di Milan e Juventus rendono ancora più interessante il rilancio azzurro e mercoledì, alle 18.45, sarà finalmente Juventus-Napoli per il recupero della terza giornata di campionato con le due squadre a quota 56 punti, a -2 dall'Atalanta, a -4 dal Milan: un match che sa di spareggio.

Il silenzio stampa prosegue. Via social, ecco gli auguri di Aurelio De Laurentiis ai tifosi: "In occasione della Santa Pasqua rivolgo un augurio a tutti i tifosi del Napoli in Italia e nel mondo, allo staff tecnico, alla squadra, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori della SSCN e a tutte le loro famiglie. In questo periodo dell'anno di intensa spiritualità il mio pensiero va a tutti coloro che stanno lottando contro la pandemia, con l’auspicio che questo terribile periodo che attanaglia il Mondo possa presto finire. Il mio augurio più sentito è quello di poter superare tutti insieme le difficoltà con energia, positività e fiducia verso un nuovo orizzonte luminoso. Buona Pasqua".