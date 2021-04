Verso Juve-Napoli, rientrano Koulibaly e Demme Maksimovic e Bakayoko, destinati all'addio, saranno in panchina nel match dello Stadium

I rischi con il Crotone, ma ecco la quarta vittoria consecutiva in campionato e finalmente all'orizzonte c'è l'addio all'asterisco in classifica. Da mercoledì sera, Juventus e Napoli vivranno in modo netto, chiaro, senza proiezioni il risultato ottenuto dal campo. Tra due giorni, alle 18.45, sarà recupero della gara valida per la terza giornata di campionato tra i bianconeri e gli azzurri: un vero e proprio spareggio Champions. Sei squadre per tre posti dopo 29 giornate e due gare da recupare (Juve-Napoli e Lazio-Torino) che risulteranno spartiacque. La Roma sembra distante dopo il pari di Reggio Emilia e con la prospettiva Champions legata alla conquista dell'Europa League. Tutto in gioco allo Stadium con la Juventus reduce dal 2-2 nel derby con il Torino e il Napoli vincente sul Crotone, ma con 3 gol subiti che hanno determinato l'allarme difensivo.

Anche per questo, il rientro di Kalidou Koulibaly, che ha scontato il turno di squalifica sabato scorso, tornerà utilissimo verso il big match. A centrocampo, appare destinato al rientro Diego Demme, che può assicurare maggior gestione anche al compagno di reparto, che sarà Fabian Ruiz. Si inseriscono anche i rumors di mercato e chi saluterà il Napoli a giugno dovrebbe trovare poco spazio sul finale del campionato: è il caso di Nikola Maksimovic, svincolato a fine stagione, e di Tiemoue Bakayoko, che non sarà riscattato dalla società di Aurelio De Laurentiis.