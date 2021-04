Tennis, Giustino ko contro lo svizzero Laaksonen Il napoletano ha perso in tre set nell'ultimo turno del torneo di qualificazione a Marbella

Sulla terra rossa di Marbella, torneo ATP 250 che è iniziato oggi, Lorenzo Giustino non è riuscito ad entrare nel tabellone principale dal torneo di qualificazione. Il tennista napoletano si è arreso all’ultimo turno al cospetto dello svizzero Henri Laaksonen. Match lottato e ben giocato da Giustino soprattutto nei primi due set. Nel primo l’elvetico è riuscito a spuntarla facendo il break decisivo che gli ha regalato il 7-5.

Nel secondo il napoletano ha cambiato passo riducendo gli errori e trovando soluzioni vincenti per il 6-3 che ha rimesso in equilibrio la partita. Nel terzo e decisivo parziale, però, Laaksonen ha preso subito il largo non concedendo nulla a Lorenzo Giustino che è stato battuto con un netto 6-1.