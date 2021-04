Verso Juve-Napoli, Bernardeschi positivo al covid È il settimo nazionale del gruppo-squadra dopo Bonucci, Cragno, Florenzi, Grifo, Sirigu e Verratti

È finalmente la vigilia di Juventus-Napoli. La gara, valida per la terza giornata di campionato, prevista il 4 ottobre scorso, in programma domani (185 giorni dopo), è nei fatti uno spareggio Champions e può segnare il futuro di Andrea Pirlo. Si susseguono i rumors per la panchina bianconera con il rischio esonero in caso di risultato negativo contro il Napoli, con Max Allegri da voci insistenti e il sogno dal nome Zinedine Zidane.

C'è anche un caso covid in più nel gruppo-squadra bianconero: è Federico Bernardeschi. È il settimo nazionale a cui è stata riscontrata la positività dopo Leonardo Bonucci, Alessio Cragno, Alessandro Florenzi, Vincenzo Grifo, Salvatore Sirigu e Marco Verratti. In casa azzurra, l'obiettivo è firmare il pokerissimo in campionato. La quinta vittoria consecutiva può garantire lo step definitivo nella crescita di squadra, ma Rino Gattuso riparte anche dagli errori commessi sabato scorso, dai 3 gol subiti con il Crotone che hanno offerto brividi finali, cancellati solo dal quarto gol di Giovanni Di Lorenzo.

Per ottenere maggior stabilità, ecco i rientri dal primo minuto di Kalidou Koulibaly e Diego Demme. In attacco, il calabrese ha tutte le pedine a disposizione e Dries Mertens sarà la punta centrale. Doppietta alla Roma, gol contro il Crotone: la punizione come costante nell'ultimo periodo per il belga, carico e soprattutto abile a cancellare le ombre di una stagione condizionata dall'infortunio alla caviglia. Anche Piotr Zielinski sarà titolare nel ruolo di sottopunta e, quindi, Victor Osimhen partirà dalla panchina, pronto come jolly a gara in corso.