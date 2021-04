Juve - Napoli, Pirlo: "Gara importante, ma non decisiva" In porta fiducia a Szczesny, desideroso di riscatto. Gli azzurri recuperano Ospina. Tweet di ADL

Il momento di Juventus – Napoli è finalmente arrivato. Salvo clamorosi colpi di scena, la partita infinita verrà finalmente giocata, nonostante le positività al Covid di Bonucci, prima, e Bernardeschi, poi. “Rispettiamo il protocollo, contro gli azzurri saremo regolarmente in campo” ha sottolineato, nella conferenza stampa alla vigilia del match, il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, che ha poi aggiunto: “Quella con il Napoli è una gara importante per la classifica, loro sono in un momento ottimo, avranno voglia di fare risultato allo Stadium. Ci aspettiamo una partita aperta, entrambe vorranno imporre il proprio gioco, ma non è un'ultima spiaggia. Ci saranno ancora tante partite, avvertiamo la pressione come è normale che sia”. Dybala è pronto al rientro dopo il lungo stop per infortunio e l'esclusione dal derby. In porta fiducia a Szczesny, desideroso di riscatto. Sponda partenopea, Ospina ha svolto l'intera seduta in gruppo e tornerà regolarmente a disposizione. Intanto, il presidente De Laurentiis ha twittato: “Concordo completamente con quanto affermato da Pep Guardiola. Non si possono non tenere nella giusta considerazione i campionati nazionali e i relativi tifosi. Pep Guardiola, infatti, dice: "troppe gare, Uefa e Fifa stanno uccidendo i calciatori” È quanto sostengo anche io da quando ho iniziato a interessarmi di calcio! Finalmente una persona intelligente e responsabile. Grazie Guardiola”. Ma ora la parola torna al campo.