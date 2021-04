La sfida Champions è della Juventus: 2-1 al Napoli Ronaldo e Dybala regalano il terzo posto ai bianconeri. Gli azzurri scivolano al quinto posto

Il Napoli cade all'Allianz Stadium, contro la Juventus, nel recupero della terza giornata di Serie A. I bianconeri superano l'Atalanta al terzo posto in classifica volando a quota 59 punti (+1 rispetto agli orobici) e staccano gli azzurri, ora quinti (58 punti). La sfida Champions è decisa dai gol di Ronaldo, nel primo tempo, e Dybala, nella ripresa. Nel finale calcio di rigore trasformato da Insigne, concesso per fallo di Chiellini sul subentrato Osimhen.

Il tabellino.

Juventus - Napoli 2-1

Marcatori: pt 13' Ronaldo; st 38' Dybala, 44' Insigne (rig.).

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado (34' st McKennie), Rabiot, Bentancur, Chiesa (34' st Arthur); Morata (34' st Dybala), Ronaldo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Ramsey, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Kulusevski. All.: Pirlo.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj (31' st Mario Rui); Fabian Ruiz, Demme (9' st Osimhen); Lozano (9' st Politano), Zielinski, Insigne; Mertens (31' st Elmas). A disp.: Contini, Bakayoko, Maksimovic, Petagna, Manolas, Cioffi, Lobotka. All.: Gattuso.

Arbitro: Mariani della sezione di Aprilia.

Note: Ammoniti: Sandro; Koulibaly, Rrahmani. Recupero: pt 1', st 4'. Gara a porte chiuse.