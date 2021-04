Napoli, la pacca sulla spalla di ADL e una buona notizia Azzurri pronti a ripartire dopo la sconfitta all'Allianz Stadium contro la Juventus

Il risveglio del Napoli dopo la sconfitta all'Allianz Stadium, contro la Juventus, è coinciso con l'incoraggiamento social di De Laurentiis: “Bravi ragazzi. Ne siamo usciti a testa alta e soprattutto mi sono divertito fino alla fine...bravi tutti!” ha twittato il presidente per dare una virtuale pacca sulla spalla ai suoi ragazzi. La corsa Champions, in fondo, non è finita; non è compromessa e, in tempi di Covid, si riparte dalla buona notizia arrivata nel pomeriggio. C'era ancora un po' di comprensibile timore, in casa azzurra, per il cluster scoppiato in Nazionale e, nonostante i tamponi negativi, l'incognita legata ai tempi di incubazione del virus non era trascurabile. Il pericolo dovrebbe, però, nonostante il condizionale, precauzionale, resti d'obbligo, essere definitivamente scampato. Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo, i tre nazionali italiani convocati dal c.t. Roberto Mancini per le prime tre gare di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022, sono, infatti, risultati negativi anche al giro di controlli supplementari disposti dallo staff medico partenopeo. L’intero gruppo squadra ripeterà il test molecolare domani mattina. Domenica, alle 15, Sampdoria – Napoli. Non c'è sosta, è già tempo di ripartire. Tre punti di ritardo dalla Juve, 2 dall'Atalanta: il terzo e quarto posto sono lì; non sono poi così lontani. È già tempo di rialzarsi.