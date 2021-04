Turris, altri 2 casi Covid. In dubbio la gara con la Ternana La società corallina ha provveduto, in via precauzionale, anche all'isolamento di altri tesserati

La Turris col fiato sospeso alla vigilia del match casalingo con la Ternana, in programma domani, alle 15, valido per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C. Nell'ambito del costante monitoraggio cui sono sottoposti calciatori, staff tecnico, dirigenti e collaboratori della società, in seguito ai 6 casi di positività al Covid-19 comunicati nella giornata di ieri, sono stati rilevati altri due soggetti, appartenenti al “gruppo squadra”, contagiati. La società ed il proprio staff sanitario hanno tempestivamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo vigente, provvedendo, in via precauzionale, all’isolamento di altri tesserati con sintomi in attesa del nuovo ciclo di tamponi programmato per la mattinata di domani. Impossibile, dunque, per i corallini diramare l'elenco dei convocati e anche la probabile formazione diventa alla stregua di un rebus.

La probabile formazione.

Turris (3-4-3): Barone; Ferretti, Lorenzini, Loreto; Da Dalt, Tascone, Franco, D’Ignazio; Giannone, Longo, Romano. A disp.: Colantuono, Lame, Di Nunzio, Rainone, Brandi, Fabiano, Boiciuc, Salazaro, Alma. All.: Caneo.