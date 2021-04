Boni, una nuova avventura per incidere nello sport paralimpico Settimana intensa per il napoletano che dopo le gare di Lignano Sabbiadoro è entrato nel CIP.

Sono state giornate intense per Vincenzo Boni. Una settimana immerso in un mondo dove è sempre più protagonista. Il nuotatore napoletano è ormai un veterano e ha scelto di incidere ancora di più sul movimento paralimpico.

Il suo tour de force è iniziato con il collegiale svolto con la Nazionale in preparazione delle World Series di Lignano Sabbiadoro. Appuntamento fisso saltato solo lo scorso anno per colpa della pandemia ma che è tornato a dare agli atleti la possibilità di respirare l’aria della competizione. L’obiettivo era chiaro: fare nuovi progressi in vista di gare ancora più importanti come gli Europei di Funchal in Portogallo in programma tra un mese. E’ in quello scenario che Boni guarderà il cronometro e si confronterà per la prima volta dopo più di un anno contro avversari motivati sulla strada che porta a Tokyo. A Lignano Sabbiadoro è stato un buon test sui 50 rana, 50 e 100 stile. Gare sfruttate per rompere il ghiaccio e capire che le sensazioni vissute in acqua sono positive.

L’atleta del Caravaggio Sporting Village di Napoli e delle Fiamme Oro ripartirà già oggi con la determinazione che serve per nuotare verso un sogno, quello delle Paralimpiadi. Gli allenamenti col suo staff guidato da Alessio Sigillo saranno duri e mirati al raggiungimento di qualcosa di importante. Ma prima di tornare in acqua ha avuto il tempo per entrare ancora di più nel mondo dello sport candidandosi a rappresentare gli atleti nel Consiglio Nazionale del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) guidato da Luca Pancalli. Vincenzo Boni è stato eletto con 19 voti e svolgerà questo importante compito insieme a Sara Morganti (Federazione Italiana Sport Equestri), Matteo Betti (Federazione Italiana Scherma), Chiara Coltri (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina), Oxana Corso (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) e Saverio Cuciti (Federazione Italiana Tiro a Volo) 18 voti.

Avventura nata in accordo con la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico per dare un contributo ancora maggiore ad un movimento che ha bisogno di atleti capaci di sensibilizzare e avvicinare i disabili allo sport. In Italia c’è ancora tanto lavoro da fare e il Consigliere Boni è pronto a dare il suo impulso nei prossimi anni. Parigi 2024 sembra lontana, ma bisogna lavorare per arrivarci al meglio e dare la possibilità a tanti ragazzi disabili di sognare qualcosa di speciale proprio come ha fatto lui volando a Rio de Janeiro nel 2016.