Juve Stabia, tris al Foggia e chance anche per il quarto posto Gol di Borrelli, doppietta di Marotta. Duello con il Catania fino all'ultimo respiro, ma non solo

Nella trentasettesima giornata del girone C di Serie C, la Juve Stabia riscatta la sconfitta infrasettimanale con il Catanzaro asfaltando con il finale di 3-0 il Foggia. Gol di Borrelli nel primo tempo, doppietta di Marotta nella ripresa. Le vespe si giocheranno all'ultima giornata il quinto posto, sfidando in trasferta la Ternana e seguendo a distanza il risultato di Foggia – Catania, augurandosi un passo falso degli etnei. Occhio, però, anche al quarto posto: il Bari, battuto 3-0 a Torre del Greco, è a -2.

Il tabellino.

Juve Stabia - Foggia 3-0

Marcatori: pt Borrelli 13’; st 7' Marotta, 19’ Marotta.

Juve Stabia (3-4-3): Farroni, Mulè, Troest, Caldore, Scaccabarozzi (38' st Garattoni), Berardocco (38' st Suciu), Vallocchia, Rizzo, Orlando (30' st Ripa), Borrelli (22' st Fantacci), Marotta (22' st Cernigoi). A disp.: Russo, Gianfagna, Lia, Elizalde, Bovo, Guarracino, Esposito. All.: Padalino.

Foggia (3-5-2): Di Stasio, Galeotafiore (21' st Germinio), Gavazzi, Agostinone (32' st Cardamone), D’Andrea (21' st Morschini), Turi (21' st Kalombo), Iurato, Rocca, Di Jenno, Curcio (44' st Dema), Balde. A disp.: Sarracino, Iorio, Dell’Agnello, Garofalo, Nivokazi. All.: Marchionni.

Arbitro: Giaccaglia della sezione di Jesi. Assistenti: Meocci e Del Santo Spataru della sezione di Siena. Quarto ufficiale: Gigliotti della sezione di Cosenza.

Note: Ammoniti: Orlando. Angoli: 4-4. Recupero: pt 0', st' 3'. Gara a porte chiuse.