Koulibaly potrebbe aver giocato la sua ultima gara col Napoli Tegola per Gattuso in vista della volata Champions mentre la Roma annuncia un tecnico a sorpresa

Il danno oltre la beffa. Contro il Cagliari, Koulibaly potrebbe aver giocato la sua ultima partita con la maglia del Napoli. In occasione del match contro i sardi, sembrava fosse rimasto vittima di semplici crampi, ma gli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. A Castel Volturno Koulibaly ha svolto terapie. Il calendario serrato, con il sipario sul campionato che calerà il prossimo 23 maggio, rende verosimilmente complesso il recupero del gigante senegalese che, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, dovrebbe salutare la Campania dopo esserci andato vicino in più di una finestra di mercato. Ecco perché l'1-1 maturato domenica scorsa potrebbe passare alla storia come l'atto conclusivo della pluriennale esperienza di KK all'ombra del Vesuvio. Si vedrà. Intanto, continua il casting per il prossimo allenatore, con un netto favorito. Nel giorno dell'annuncio ufficiale a sorpresa della Roma, che ha comunicato di aver affidato la propria guida tecnica a José Muorinho sino al 2024, l'intesa del Napoli con Spalletti è pressoché totale. L'ex tecnico, tra le altre proprio della Roma e dell'Inter, è in considerevole vantaggio su Dionisi, oggi promosso in Serie A con il suo Empoli, Italiano e Juric per accomodarsi sullo scranno partenopeo.