Napoli, Osimhen da urlo. Ritiro, si torna Dimaro Il nigeriano dirompente dopo essersi messo alle spalle Covid e infortuni. Svolta precampionato

Il peggio è passato, il meglio è appena iniziato. Osimhen è il volto sorridente del Napoli, tornato con prepotenza in zona Champions grazie al 4-1 rifilato allo Spezia. Decisiva una doppietta del nigeriano, che si è messo alle spalle Covid e infortuni e sta regalando i gol e lo spettacolo che tutti si attendevano da lui, l'acquisto più caro di sempre nella storia del club azzurro. Osimhen è grato alla società per averlo atteso quando ha attraversato il prolungato periodo di difficoltà fuori dal campo, non ha fatto un dramma per le critiche ricevute, proprio in virtù della consapevolezza del potenziale che è chiamato a esprimere, e ora è felice di ripagare la fiducia di De Laurentiis e di Gattuso. E a proposito di questi ultimi due, da registrare l'ennesimo tweet elogiativo del presidente nei confronti del tecnico che, a prescindere dai segnali distensivi lanciati dalla proprietà, ha già deciso: salvo clamorosi colpi di scena saluterà a fine stagione. Quella nuova, del Napoli, partirà, invece, da Dimaro-Folgarida. Adesso è ufficiale: si torna nella cara, vecchia, location di tanti ritiri estivi, abbandonata momentaneamente a causa della pandemia. In Val di Sole appuntamento dal 15 al 25 luglio. I tifosi potranno assistere agli allenamenti al campo di Carciato mostrando il green pass. Ma Castel di Sangro non sarà penalizzata: Insigne e compagni completeranno la preparazione precampionato proprio in Abruzzo, a partire dai primi di agosto.