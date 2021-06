Todaro: "Sono e resto parte attiva della Juve Stabia" Comunicato da parte dell'amministratore unico delle vespe, che allontana le voci di addio

Vincenzo Todaro resterà nell'organigramma societario della Juve Stabia. L'amministratore unico ha allontanato le voci di addio dal club di Castellammare: "In questi giorni, continuano a rincorrersi voci e “notizie” circa un mio possibile trasferimento ad altre società. - si legge nella nota dell'a.u. delle vespe - Tengo a precisare che le stesse sono prive di ogni fondamento. Sono e resto parte attiva della S.S. Juve Stabia, di cui mio pregio di far parte". Ecco il comunicato di Todaro verso la nuova stagione con la Juve Stabia chiamata a definire il progetto tecnico con il nuovo allenatore. In pole, c'è Walter Novellino. Nel ruolo di direttore sportivo e generale, è stato ufficializzato l'arrivo di Filippo Marra Cutrupi, al posto di Giuseppe Pavone.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Juve Stabia