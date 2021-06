Basket, ammenda per Udine: offese agli arbitri e insulti razziali a Lombardi Squalifica del campo di gioco, commutata in multa al club friulano verso Gara 4

Ieri sera, l'APU Udine ha accorciato le distanze nella finale promozione contro il Napoli Basket. Dopo il 2-0 azzurro nelle sfide del PalaBarbuto, la squadra friulana ha centrato il primo successo nell'ultima serie al meglio delle cinque allungandola almeno fino a Gara 4, in programma domani. Napoli resta avanti e con il match-point promozione prima dell'eventuale bella, ma la gara di ieri ha presentato anche dei brutti episodi fuori dal parquet, che non potevano passare inosservati e che sono stati oggetto di provvedimenti da parte del giudice sportivo. L'APU Udine ha rimediato "la squalifica del campo di gioco per 1 gara (commutata in ammenda, ndr) per offese collettive e frequenti nei confronti degli arbitri e per manifestazioni ispirate ad odio e discriminazione razziale nei confronti di un tesserato avversario ben individuato, Eric Lombardi". Ecco quanto presentato dal giudice sportivo, Andrea Tavazza, nel comunicato di omologazione e provvedimenti per la gara e ratificato dal segretario generale FIP, Maurizio Bertea.