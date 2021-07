Napoli, prima la finale di Euro 2020 poi l'assalto a Emerson Palmieri Il cursore di fascia mancina e il suo entourage sono pronti a favorire il trasferimento: ecco come

Fortemente Emerson Palmieri. Il Napoli è pronto a lanciare l'assalto al cursore di fascia mancina del Chelsea, in campo a Wembley per la finale di Euro 2020, con la maglia dell'Italia, contro l'Inghilterra. Il Chelsea vuole 20 milioni di euro per lasciarlo partire, ma il suo contratto scade il 30 giugno 2022 e le pretese potrebbero essere abbassate grazie a un lavoro di mediazione. Intanto, il calciatore è pronto a fare la sua parte pur di riabbracciare Spalletti, suo allenatore ai tempi della Roma, spalmando lo stipendio (4,5 milioni di euro netti a stagione) con l'estensione della durata del potenziale vincolo con la società del presidente De Laurentiis. Anche l'entourage di Emerson Palmieri sarebbe ben felice del trasferimento anche per la possibilità che si rilanci grazie a una maggiore continuità di impiego. Giuntoli è impegnato ad approntare un piano d'azione per chiudere la trattativa nel minor tempo possibile. Intanto, migliorano le condizioni di Lozano, rimasto vittima di un violento colpo al volto, la scorsa notte, nel corso della match, valido per la prima giornata della Concacaf Gold Cup, tra Messico e Trinidad e Tobago. A tranquillizzare tutti, dopo il grande spavento vissuto per la momentanea perdita dei sensi da parte dell'attaccante, ci aveva pensato in mattinata il Napoli con una nota pubblicata sul sito ufficiale.