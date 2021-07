Napoli, è il giorno del test di lusso col Bayern Monaco Alle 16,30 il calcio d'inizio dell'amichevole all'Allianz Arena. Lobotka, è il momento della verità

Un test di lusso, dall'amaro gusto di Champions. Quella Champions che il Napoli non giocherà, dopo l'harakiri all'ultima giornata con il Verona, e che è una ferita ancora terribilmente aperta per quanto riguarda la tifoseria azzurra. Alle 16,30 il calcio d'inizio di Bayern Monaco – Napoli. All'Allianz Arena l'asticella della qualità degli avversari precampionato schizza verso l'alto e Spalletti vuole approfittare del duro banco di prova per provare il 4-3-3 senza Demme, infortunato. Per Lobotka, in cabina di regia, è il momento della verità: ora o mai più, per non proseguire lungo il suo percorso da meteora e provare a dimostrare quelle qualità tecniche che hanno spinto il club partenopeo a investire su di lui, senza, però, essere stato finora ripagato. Ai lati di Lobotka agiranno Elmas e Zielinski e si preannuncia un pomeriggio magico per il giovane Gaetano, che dovrebbe scendere in campo in corso d'opera proprio lì, in quella mediana che necessità di rinforzi sia in termini di esperienza, sia numerici. Koulibaly e Manolas andranno a strutturare la coppia di difensori centrali. Chance per mettersi in mostra pure per Malcuit. Il tridente è non di meno obbligato: Politano, Osimhen e Ounas, con Tutino, oggetto del desiderio di Parma e Salernitana, a rappresentare l'unica vera alternativa a disposizione. Il Napoli torna in campo in attesa di una svolta sul mercato, condotto, fino a questo momento, col freno a mano tirato.