Napoli, Spalletti gongola: "Siamo sulla strada giusta" Mercoledì, alle 18, nuovo test amichevole dopo il 3-0 all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco

Il risveglio del Napoli, nella prima domenica di agosto, è stato dolce. Il 3-0 rifilato alla corazzata Bayern Monaco, all'Allianz Arena, è arrivato in amichevole, in pieno precampionato, ma ha garantito, a prescindere, una considerevole iniezione di fiducia ed entusiasmo. Doppietta di Osimhen, gol di Machach, nonostante mezza squadra fuori. Tante indicazioni positive per Spalletti che, a fine gara, non ha nascosto di essere stato positivamente colpito dalla prestazione offerta dai suoi ragazzi. “Sono soddisfatto. Il percorso intrapreso è quello giusto. Era fondamentale mettere minuti nelle gambe. Bisognava dare l'idea di una squadra ordinata e ci siamo riusciti. Un ordine attraverso il quale siamo riusciti a segnare e questo ci dà consapevolezza e serenità” - ha dichiarato il tecnico di Certaldo nel post-partita, che ha poi aggiunto. “C'è ancora tanto da lavorare, ma la strada è corretta. Anche Zielinski, che si sta allenando da poco, ha dato segnali positivi. Tutti sono andati al di là delle mie aspettative. Va dato merito ai ragazzi di essersi adattati, considerate le condizioni in cui siamo. Il gruppo ha dimostrato di avere qualità sulle quali poter puntare”. Mercoledì, alle 18, si torna in campo. Il Napoli volerà in Polonia per sfidare il Wisla Cracovia e continuare lungo il solco tracciato in attesa del rientro dei nazionali.