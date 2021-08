Napoli Basket, Federica Pellegrini ospite al PalaBarbuto Sorpresa per la squadra partenopea: la Divina è pronta per l'ISL alla Piscina Scandone

Incontro a sorpresa: Federica Pellegrini ha raggiunto il PalaBarbuto, sede del ritiro precampionato del Napoli Basket. La "Divina" ha salutato il gruppo allenato da coach Stefano Sacripanti prima della seduta di allenamento. La nuotatrice di Mirano, reduce dalla quinta Olimpiade e dalla quinta finale consecutiva nei 200 metri stile libero (record), ha raggiunto Napoli per l'ultimo impegno della carriera, la tappa partenopea dell'International Swimming League, in programma alla piscina "Felice Scandone" da domani. "Forza Napoli Basket": così Federica Pellegrini lancia la squadra azzurra verso i primi test. Venerdì, alle 18.30, Napoli affronterà il Baskonia nella semifinale del torneo internazionale "City of Cagliari", che vede la partecipazione anche della Dinamo Sassari e del Bayern Monaco. Ultimi dettagli al PalaBarbuto prima della partenza per la Sardegna con la Supercoppa LBA all'orizzonte.

Foto: pagina ufficiale Facebook Napoli Basket