Boxe: il tour di D'Ambrosi inizierà da Pompei Appuntamento l'11 settembre all'Hotel Vittoria.

Inizierà l'11 settembre da Pompei in provincia di Napoli, il tour del neo presidente della Federazione Pugilistica Italiana Flavio D'Ambrosio. Presso le strutture dell'Hotel Vittoria, avrà luogo la prima tappa del Tour "Pugilato & Territorio a cui prenderanno parte tecnici e Componenti dei CR FPI di tutta Italia.

"A settembre inizia - queste le parole del Presidente FPI D'ambrosi - il mio tour in tutte le Regioni d'Italia per incontrare società, tecnici e componenti dei Comitati regionali. La prima Regione sarà la Campania poi a seguire tutte le altre. Come nel precedente quadriennio, illustrerò programmi, interventi ed iniziative intrapresi per promuovere ed incrementare la qualità del movimento pugilistico nazionale. Ovviamente sarò a disposizione delle società per rispondere a tutti i quesiti e fornire i giusti chiarimenti."