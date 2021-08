Forio Basket, la grande attesa della stagione di Serie B Ecco il nuovo assistant, Antonio Carone: "Società solida. Non vedo l'ora di arrivare"

Il Forio Basket è pronto a vivere la stagione 2021/2022 in Serie B. Il club del presidente, Vito Iacono, attende l'esordio ufficiale e ha annunciato ulteriori colpi per squadra e staff tecnico nelle scorse ore dopo la promozione in terza serie, conquistata con 54 vittorie in 65 gare tra Serie C Gold e Silver nell'ultimo triennio. Andrea Rovatti, Daniele Grilli, Njegos Visnjic, Damir Hadzic, Simone Orsini, Francesco Di Meglio, Jacov Milosevic, Antonio Carone nello staff tecnico e l'ultimo annuncio, Riccardo Arienti: ecco i nomi del nuovo ciclo biancorosso verso la Serie B.

"Talento del 2002 scuola Cantù. Nonostante la giovane età personalità e carattere da vendere per Arienti. Un innesto che porterà tanta energia alla squadra. Lo scorso anno 6.4 di media all’esordio in B": così il Forio Basket ha presentato Arienti. Ecco, invece, l'ingresso di Carone nello staff: "Sono molto contento di entrare in una società che fa da tanti anni pallacanestro. - ha spiegato il nuovo assistant di Luigi Iovino - Passo dopo passo ha raggiunto risultati importanti e mi rende orgoglioso farne parte e mettere a disposizioni le mie conoscenze sportive e umane. Non vedo l’ora di arrivare, cominciare con coach Iovino e lavorare per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Sarà un anno particolare, da neopromossa dobbiamo dimostrare molto ma con la solidità che la società mi ha già mostrato durante questo mese di pre-raduno sono sicuro che possiamo toglierci importanti soddisfazioni".

Foto: pagina ufficiale Facebook A.S. Forio Basket