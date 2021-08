Juve Stabia, il primo settembre la presentazione ufficiale della squadra I dettagli mentre i tifosi sperano di poter applaudire l'ultimo colpo di mercato

Dopo il pareggio al “Degli Ulivi” contro la Fidelis Andria, nella prima giornata del girone C di Serie C 2021/2022, su il sipario sulla nuova Juve Stabia. Il club gialloblù attende i tifosi allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia per la presentazione ufficiale della rosa, per la stagione 2021/2022, che si terrà mercoledì primo settembre con inizio alle ore 19,30. Per l’accesso allo stadio “Romeo Menti” saranno aperti al pubblico il settore Tribuna Quisisana e Tribuna Monte Faito per il 50 per cento della loro capienza. Per l’accesso all’impianto è obbligatorio essere in possesso del green pass (per chi non lo avesse, è possibile recuperarlo anche recandosi in farmacia) o di un tampone negativo effettuato nelle 24 ore precedenti l'amichevole. Non sarà in nessun modo possibile poter accedere all’impianto senza il possesso del green passo o del tampone negativo. “Si invitano i tifosi ad anticipare l’ingresso all’impianto per evitare assembramenti” ha comunicato la Juve Stabia attraverso una nota ufficiale. I supporter sperano che nell'occasione ci sia la possibilità di applaudire l'ultimo colpo di mercato...