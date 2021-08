Napoli-Benevento, lunedì amichevole in diretta sul canale 696 Anguissa in prestito dal Fulham. Attesa Petagna verso la Sampdoria

Lunedì, alle 21, in diretta sul canale 696 TV OttoChannel, sarà amichevole tra il Napoli e il Benevento. Test tra le due squadre allo stadio “Diego Armando Maradona”. Pausa Nazionali, ma sfida di lusso e derby per aprire la settimana azzurra che porterà al big match con la Juventus. Ultimo giorno di mercato con l'ingresso di André Frank Zambo Anguissa: prestito dal Fulham per il mediano camerunense, classe '95, che ha sostenuto le visite mediche a Roma e che raggiungerà la sua Nazionale per le sfide della seconda fase continentale delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022 (il 3 settembre Camerun-Malawi, il 6 Costa d'Avorio-Camerun). Almeno in prospettiva, Luciano Spalletti non potrà contare su Anguissa tra il 9 gennaio e il 6 febbraio 2022, fase della stagione in cui si terrà la Coppa d'Africa.

Ore cruciali anche per le uscite con Andrea Petagna sempre vicino alla Sampdoria, ma con l'accelerazione in stand-by. Il gol con il Genoa, decisivo per la vittoria a Marassi, potrebbe aver cambiato il percorso dell'attaccante triestino, dall'idea di conferma in azzurro per una lunga stagione tra Italia ed Europa. Attesa per le ultime novità fino alla serata da contatti diretti per il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, e per la proprietà.