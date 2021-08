Benevento, organizzata un'amichevole con il Napoli al Maradona Test di grande spessore per la truppa di Caserta

Lunedì prossimo il Benevento affronterà il Napoli di Spalletti in amichevole. La sfida si giocherà al Maradona con fischio d'inizio fissato alle ore 21. L'accordo dell'evento è stato raggiunto dai presidenti Vigorito e De Laurentiis, considerato che nel prossimo weekend i campionati saranno fermi a causa delle nazionali. Sarà sicuramente una gara importante per i giallorossi che avranno modo di prepararsi al meglio in vista del big match contro il Lecce. L'amichevole tra Napoli e Benevento sarà trasmessa in diretta esclusiva da Ottochannel 696.