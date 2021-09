Napoli - Juventus, caos biglietti: vendita sospesa, ecco perché Dopo le polemiche relative al costo dei tagliandi arriva lo stop all'emissione dei tagliandi

Napoli – Juventus è già al centro di una serie di polemiche. Stavolta il campo, gli episodi contestati, gli animi accesi da una storica rivalità, però, non centrano. Il vespaio lo ha sollevato la prevendita dei biglietti per assistere alla sfida, valida per la terza giornata di Serie A 2021/2022, in programma sabato 11 settembre con calcio d'inizio alle 18. Dapprima si è levato un coro di dissenso per i prezzi annunciati dal club azzurro: Curve a 50 euro, Distinti a 80. Una scelta impopolare, seguita dallo stop al via all'emissione dei titoli d'ingresso, che sarebbe dovuta partire stamattina alle 12 in prelazione per i possessori di voucher, ovvero i vecchi abbonati pre Covid. Il Napoli, su indicazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, non ha, però, dato l'ok al regolare inizio delle operazioni informatiche per l'acquisto dei ticket. Una motivazione, fornita pubblicamente, che non ha evitato una pioggia di critiche da parte di coloro che erano già in coda, virtuale, per assicurarsi uno dei tagliandi. Nelle prossime ore arriveranno nuove informazioni per i supporter mentre il Napoli lavora per far rientrare Ospina con anticipo, rispetto a quanto inizialmente previsto, dagli impegni con la nazionale colombiana. Con Meret fuori almeno tre settimane diventa fondamentale avere a disposizione l'estremo difensore sudamericano, che sarà chiamato agli straordinari, contro la stanchezza dei viaggi, per essere regolarmente in campo nel match coi bianconeri.