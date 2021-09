Napoli - Benevento, Spalletti attende risposte da 3 potenziali titolari Intanto, due buone notizie dal sudamerica sul fronte Ospina: le ultime

Non c'è sosta per Napoli e Benevento pronte a sfidari in amichevole, in diretta su 696 TV, domani, alle 21, allo stadio “Maradona”. Sponda azzurra Spalletti approfitterà del test per dare minuti a chi, e valutare chi, finora, ha giocato meno, ma non saranno risparmiati Fabián Ruiz e Lozano, che devono aumentare i giri dei propri motori. Troveranno, nel contempo, spazio, tra gli altri, Juan Jesus, Petagna e Malcuit. Tra i pali ruoteranno Marfella e Idasiak. In preallarme anche un folto nugolo di calciatori della Primavera, tra cui il difensore Costanzo, i centrocampisti Vergara e Mercurio e l’esterno offensivo D’Agostino. Intanto, arrivano buone notizie dal sudamerica: Ospina ha rimediato solo una botta a una coscia nel corso della sfida tra Colombia e Bolivia, giocherà regolarmente contro il Paraguay e tornerà in Italia subito dopo la sfida con il Cile. Il Napoli, collaborando con altri club, ha organizzato un volo charter che porterà in Portogallo una decina di calciatori di rientro nelle rispettive squadre europee. Ospina, con il compagno di nazionale e prossimo rivale in campo Cuadrado, viaggeranno insieme per essere a disposizione di Spalletti ed Allegri in vista di Napoli – Juventus in programma sabato 11 settembre alle 18. L'arrivo dei due è in programma venerdì pomeriggio. Bisognerà battere fatica e jet lag, ma il rischio di un doppio forfait dovrebbe essere definitivamente scongiurato.