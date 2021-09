Napoli-Juventus: Ospina rientrerà con Cuadrado Volo charter per la supersfida in programma sabato. Domani Napoli-Benevento, diretta sul 696

L'incertezza sul titolare tra i pali per Napoli-Juventus: la finestra nazionali resta aperta, ma la soluzione per il rientro di David Ospina in tempo utile per il big match di campionato prende corpo. Un charter garantirà la ripartenza del portiere azzurro, di Juan Cuadrado ed degli altri nazionali. Primo arrivo in Europa a Lisbona, poi il viaggio destinazione Napoli: Ospina dovrebbe, quindi, sostituire regolarmente Alex Meret, infortunato, per la supersfida del “Maradona”, in programma sabato alle 18. L'estremo difensore colombiano appare recuperato pienamente dopo la contusione rimediata nei minuti finali della sfida con la Bolivia.

Nel frattempo, il Napoli è pronto al test casalingo: vigilia dell'amichevole con il Benevento e Luciano Spalletti garantirà minuti importanti ai calciatori meno impiegati nelle prime due giornate di campionato. Tra i pali ci sarà l'alternanza tra Davide Marfella e Hubert Idasiak. In campo Fabian Ruiz e Hirving Lozano, serata importante per Juan Jesus, Kevin Malcuit e Andrea Petagna, decisivo con il gol a Marassi contro il Genoa e confermato nel gruppo partenopeo dopo le tanti voci di uscita dalla squadra allenata da Spalletti: ecco come si presenta il test di domani al “Maradona”, calcio d'inizio alle 21, match in diretta sul canale 696.