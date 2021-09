Supercoppa, Treviso vince anche a Brescia: +4 sui lombardi e Napoli Quota 4 per i veneti, due vittorie di vantaggio su Germani e Gevi

Il girone C della fase di qualificazione della Supercoppa LBA vede subito la Nutribullet Treviso scappare via: due vittorie in trasferta - la prima a Napoli, la seconda a Brescia - per i ragazzi di coach Max Menetti e quota 4 punti per i veneti (Treviso 4, Brescia e Napoli 0 in classifica). Giovedì la Gevi raggungerà Treviso per la gara di ritorno del raggruppamento e completerà il percorso nella fase di qualificazione con le sfide contro Brescia. Sabato in trasferta contro la Germani, lunedì 13 al PalaBarbuto contro i lombardi: ecco come si chiuderà il primo cammino ufficiale della squadra partenopea, chiamata a rincorrere Treviso e a non sbagliare la sfida del PalaVerde per proseguire il percorso nel trofeo tricolore. Solo la prima del girone otterrà il pass per la Final Eight della Supercoppa.

Supercoppa LBA - Palaleonessa

Girone C - Qualificazione

Germani Brescia - Nutribullet Treviso 78-84

Parziali progressivi: 20-19, 34-35, 57-53

Brescia: Gabriel 14 (4/5, 2/6), Moore 18 (4/8, 3/6), Mitrou-Long 11 (2/2, 2/4), Petrucelli 4 (1/4, 0/1), Della Valle 9 (1/6, 2/5), Eboua 4 (2/3, 0/1), Parrillo, Cobbins 8 (3/3), Burns 5 (2/3, 0/1), Laquintana 2, Rodella, Moss 3 (1/3). All. Magro

Treviso: Russell 4 (2/5, 0/2), Poser, Faggian, Bortolani 13 (4/4, 1/5), Imbrò 8 (0/1, 1/4), Casarin 5 (1/1, 1/2), Chillo 11 (3/3, 1/4), Sims 4 (2/5, 0/1), Sokolowski 9 (1/2, 1/2), Dimsa 7 (2/4, 1/4), Jones 5 (1/1, 1/1), Akele 18 (5/6, 2/4). All. Menetti

Arbitri: Lo Guzzo, Borgo, Valzani