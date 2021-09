Napoli Basket, risentimento muscolare per Rich La guardia USA non ci sarà nelle prossime gare di Supercoppa LBA

La GeVi Napoli raggiungerà il PalaVerde senza Jason Rich. La guardia statunitense resterà ai box e non scenderà in campo nelle prossime gare del girone C della fase di qualificazione alla Final Eight di Supercoppa. Risentimento muscolare per Rich, che ha avvertito il fastidio sul finale del match giocato dal Napoli Basket al PalaBarbuto con la Nutribullet Treviso. L'ex Scandone Avellino si è sottoposto ad esami strumentali nella giornata di ieri: prime terapie con alcuni giorni di riposo previsti nel ciclo di recupero predisposto dallo staff medico azzurro. Giovedì sarà Treviso-Napoli al PalaVerde. La squadra veneta guida il girone a punteggio pieno dopo due turni con quattro punti di vantaggio su Napoli e Brescia. Con palla a due alle 18.30, l'Universo Treviso ospiterà la Germani in una gara già decisiva per il risultato finale del raggruppamento.

Supercoppa LBA - Girone C

Il calendario

Treviso-Brescia 7/9 ore 18.30

Treviso-Napoli 9/9 ore 21

Brescia-Napoli 11/9 ore 21

Napoli-Brescia 13/9 ore 18